Индианаполис, США, , 07:39 — REGNUM Случай со стрельбой произошел на объекте курьерской службы FedEx недалеко от аэропорта в городе Индианаполисе (штат Индиана, США), передает телеканал ABC со ссылкой на данные местной полиции.

Сообщается, что полицейские выехали на место происшествия в районе 23:00 по местному времени (06:00 по московскому). По предварительным данным, в результате стрельбы были пострадавшие. Их точное число не называется, других подробностей инцидента не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля произошла стрельба возле международного аэропорта в американском Сан-Антонию (штат Техас). В результате происшествия пострадали два человека, сам стрелок погиб.

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