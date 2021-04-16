Челябинск, , 07:38 — REGNUM Эффективность использования средств на реконструкцию аэропорта Челябинска «Баландино» находится на приемлемом уровне. Об этом сообщает Счётная палата России.

По данным аудиторов, строительно-монтажные работы все закончены, а реконструированные и построенные объекты отвечают проектной документации. Таким образом, цель инвестиционного проекта по модернизации достигнута.

«Учитывая достижение цели проекта, а также незначительный объем средств, возможных к экономии, эффективность использования бюджетных ассигнований можно оценить на приемлемом уровне», — отмечает аудитор Счётной палаты Валерий Богомолов.

Впрочем, часть работ не была выполнена в срок. В частности, на момент проверки не был утилизирован грунт, полученный во время подготовки территории под покрытия дорог и тротуаров и устройства фундаментов. Также в ходе проверки обнаружились недостатки при определении начальной цены заключённых контрактов.

Общая сумма контрактов на реконструкцию аэропорта составила 4,9 млрд рублей. К концу проверки расчёты ещё не были завершены.