Барнаул, , 07:37 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, на утро 16 апреля от коронавируса привились 143 845 человек (+ 5072 за последние сутки). Такие данные приводит оперативный штаб региона.

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Также известно, что из общего числа 63 972 человека (+ 3844 за последние сутки) получили первую прививку и 79 873 человека полностью привиты (+1228 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регион поступило уже 185 187 комплектов (компонент I + компонент II) комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-COV-2. Это почти на 4050 комплектов больше, чем по состоянию на 13 апреля.

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