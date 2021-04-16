Берлин, , 07:35 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хайко Маас должен незамедлительно отклонить требования украинских властей о ядерном статусе, 15 апреля заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт.

По словам парламентария, Киев нельзя считать надежным партнером для западных стран.

«К сожалению, из-за внутриполитической ситуации на Украине в настоящее время она является ненадежным партнером для Запада. Как член комитета по международным делам бундестага Германии я отвергаю украинские требования о ядерном оружии», — сказал депутат, слова которого приводит РИА Новости.

Гердт также отметил, что все, кто не желает войн и стремится уменьшить ядерную угрозу, не могут поддерживать какой-либо ядерный статус Киева.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что, если Украину не возьмут в НАТО, то она может восстановить свой ядерный потенциал, поскольку у властей страны якобы не останется другого выхода.

Позже бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Киев не рассматривает вопрос возвращения ядерного статуса.

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