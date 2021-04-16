Улан-Батор, , 07:35 — REGNUM Два землетрясения произошли в ночь на 16 апреля в аймаке Хувсгел на севере Монголии, сообщает пресс-служба монгольского института астрономии и геофизики.

Магнитуда первого сейсмособытия, эпицентр которого располагался в сомоне Ханх, составила 5,1. Позднее в том же сомоне произошло землетрясение магнитудой 4,2. При этом жители региона ощутили подземные толчки. Тем не менее сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля землетрясения магнитудой 5,5 произошло на острове Сумбава в Индонезии. Его очаг располагался в 204 километрах к юго-востоку от Сумабвы на глубине 10 километров. Пострадавших не было.