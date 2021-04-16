Симферополь, , 07:31 — REGNUM Новые санкции США против лиц из России, в том числе ответственных за строительство Крымского моста напомнили скверный анекдот, заявил 16 апреля глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

«Новейшие американские санкции в отношении Крыма напоминают скверный анекдот, придумать который могли только отчаянные выдумщики», — сказал он.

Молохов добавил, что у него сложилось впечатление, будто после прихода к власти президента США Джо Байдена в американском госдепартаменте образовался «недобор» и туда теперь принимают по справке из шоу «95 квартала». Представитель Крыма призвал не плодить неудачные шутки и начать уважать выбор крымчан, который они сделали в 2014 году.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новые санкции Минфина США будут распространяться на пятеро физлиц из России, а также на три организации, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. В список включили также СИЗО-1 УФСИН по Крыму и Севастополю за якобы жестокое содержание заключенных.

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