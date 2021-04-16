Виндхук, , 07:28 — REGNUM Намибия приостановила импорт птицы и мясопродуктов из ЮАР в связи со вспышкой птичьего гриппа на южноафриканской территории, сообщает пресс-служба намибийского министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что ограничения будут действовать в течение 21 дня. Пока в Намибии не фиксировалось случаев распространения птичьего гриппа, однако ведомство пристально следит за ситуацией. Все таможенные грузы, содержащие птицу, были отправлены обратно в ЮАР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вспышка птичьего гриппа была зафиксирована в лесном парке в китайской провинции Ляонин. Там обнаружили 11 диких птиц, пораженных H5N6. Местные власти изъяли остальных 280 животных и провели дезинфекцию территории.

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