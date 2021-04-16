Пекин, , 07:27 — REGNUM Пекинская медиакомпания была оштрафована на 250 тыс. юаней (около $38,3 тыс.) за нарушение авторских прав американской компании Universal Pictures, сообщает 15 апреля агентство Синьхуа.

18 марта группа правоохранителей в области культурного рынка Пекина получила отчет от Universal Pictures и ее дочерней компании DreamWorks Animation (DWA). В нем говорилось, что местная медиакомпания использовала анимационные фигурки Миньонов и Кунг-фу Панды в интерьере караоке-бара без разрешения. Universal Pictures и DWA, которые владеют авторскими правами на эти анимационные фигуры.

Была немедленно созвана оперативная группа для начала расследования. Сообщение о нарушении было проверено, а расследование продолжалось с сентября 2016 года по март 2021 года. Таким образом, правоохранительные органы наложили на компанию административный штраф в размере 250 тыс. юаней.