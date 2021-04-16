Пекин, , 07:23 — REGNUM Крупные производственные фирмы Китая с годовым оборотом бизнеса не менее 20 миллионов юаней (около $3,06 млн) будут цифровизированы к 2035 году, говорится в проекте, опубликованном Министерством промышленности и информационных технологий КНР, передает агентство Синхуа.

К 2025 году эти фирмы в основном достигнут плановых показателей цифровизации, в то время как ведущие фирмы в ключевых отраслях промышленности достигнут «интеллектуальной трансформации», говорится в проекте по развитию интеллектуального производства.

Согласно проекту, технологии и рыночная конкурентоспособность интеллектуального производственного оборудования и промышленного программного обеспечения значительно улучшатся к 2025 году.

Интеллектуальное производственное оборудование будет удовлетворять 70% внутреннего спроса, в то время как промышленное производство программного обеспечения будет удовлетворять половину внутреннего спроса уже к 2025 году.