Пекин, , 07:20 — REGNUM Госсовет КНР принял проект положения об управлении регистрацией субъектов внутреннего рынка, направленный на обеспечение верховенства права для развивающихся рыночных субъектов и стимулирование справедливой конкуренции, сообщает агентство Синьхуа.

За 13-ю пятилетку (2016−2020) в Китае появилось 60 млн новых субъектов рынка. Это повысило экономическую жизнеспособность и создало множество рабочих мест, было заявлено на совещании Госсовета КНР под председательством премьера Госсовета Ли Кэцяна.

Китай будет продолжать углублять свои реформы, стремясь упорядочить административное управление и делегировать полномочия, улучшить регулирование, модернизировать услуги и оптимизировать систему управления регистрацией рыночных субъектов.