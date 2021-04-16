Кемерово, , 07:20 — REGNUM Подразделения Росгвардии в Кемерове и Новокузнецке начали подготовку к торжественному прохождению маршем в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает управление Федеральной службы войск национальной гвардии по Кузбассу.

Уточняется, что парадные колонны войск правопорядка в этом году представят сотрудники ОМОН.

Также, маршем пройдут воспитанники Росгвардии из детской группы специального назначения «Стальная рысь» имени погибшего офицера СОБР лейтенанта Юрия Латыпова, и курсанты Губернаторской кадетской школы-интерната полиции.

В шествии будут участвовать и представители других силовых ведомств.