Екатеринбург, 16 апреля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Первую десятку банков, которые покинули рынок в 2021 году, замыкает ООО «Банк «Нейва» из Екатеринбурга, оставшееся без лицензии 16 апреля 2021 года. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежал банк, занимавший 188-е место по размеру активов в РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Центробанк России отозвал лицензию у уральского банка в связи с многочисленными нарушениями, в том числе регулятор отметил значительные объёмы сомнительных операций по продаже наличной иностранной валюты физлицам. Одновременно с лицензией на осуществление банковских операций у «Нейвы» отозвали и лицензию на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Страховое возмещение вкладчикам банка начнут выплачивать не позднее 30 апреля 2021 года. Его объём оценивается в 5,6 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было учреждено в марте 1999 года. Его владельцами являются Владимир Вольман — 33,59%, Владимир Родионов — 30%, Алексей Жуков — 12,9%, Игорь Сердобинцев — 6,83%, Елена Коновалова — 6,55%, Марина Протасова — 6,55% и Алексей Синцов — 3,59%.

Вольман и Родионов имеют отношение к компании «Урал-авиа».