Барнаул, , 07:18 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 16 апреля, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 2860 человек, причём шесть из них добавили в сводку за последние сутки.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (12 803 человека, +13 за последние сутки) и ОРВИ (27 931 человек, +58 за последние сутки).

Тяжелобольных насчитывается 206 (+2 за последние сутки), из них 82 (-4 за последние сутки) подключены к аппаратам ИВЛ. С начала учебного года коронавирус выявлен у 2266 детей (+1 за последние сутки).

Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (48 459 человек, +85 за последние сутки) новый вирус победили 43 442 человека (+60 за последние сутки).

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