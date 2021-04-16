Москва, , 07:17 — REGNUM Сумма 1,3 млн рублей позволяет чувствовать себя уверенно средней семье в России, 16 апреля сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ООО СК «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка.

Социологический опрос проходил в марте и апреле 2021 года в 37 российских городах, население которых превышает 500 тысяч человек. Для жителей Москвы этот показатель составил 1,8 млн рублей. Опрошенные во Владивостока и Санкт-Петербурге заявляли, что им достаточно 1,7 млн рублей и 1,6 млн рублей соответственно.

Результаты исследования также говорят о том, что почти 40 процентов респондентов делают сбережения постоянно или время от времени. Как правило, граждане откладывают почти по 20 процентов от суммы своего дохода.

Кроме того, в качестве основных целей сбережения денег, участники исследования чаще всего называли поддержку своих детей, поездки и непредвиденные ситуации. На верхних позициях в рейтинге, городов, чьи жители стремятся активнее делать накопления, оказались Хабаровск, Томск, Красноярск, Саратов и Киров.

Как передавало ИА REGNUM, в конце ноября РБК распространил результаты опроса сервиса «Работу.ру», в котором жителей России просили назвать размер пенсионных выплат, необходимый им для комфортной жизни в старости.

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