Пекин, , 07:17 — REGNUM Количество грузовых поездов направления Китай-Европа, следующих через крупнейший сухопутный порт Китая Маньчжурию, достигло 10 000 тыс. единиц, сообщает агентство Синьхуа.

Загруженный 61 контейнером со стульями, полотенцами, клапанами, портативными кондиционерами и другими товарами грузовой поезд покинул Маньчжурию и направился в Польшу 13 апреля, став десятитысячным грузовым поездом направления Китай-Европа, пересекшим перевал.

В первом квартале этого года количество грузовых поездов Китай-Европа, проходящих через Маньчжурию, достигло 951, что на 60,4% больше, чем в прошлом году, сообщает Маньчжурский филиал компании China Railway Harbin Group Co. Ltd.

С момента отправки первого грузового поезда Китай-Европа через Маньчжурию в 2013 году среднемесячное количество таких поездов превысило 300 едини. В настоящее время существует 52 грузовых маршрута Китай-Европа, которые проходят через Маньчжурию, достигая 28 городов в 13 европейских странах.