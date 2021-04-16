Пекин, , 07:11 — REGNUM Большинство капитальных товаров, отслеживаемых правительством Китая, подорожали в начале апреля по сравнению с концом марта этого года, сообщает 14 апреля агентство Синьхуа.

Из 50 видов капитальных товаров, включая бесшовные стальные трубы, бензин, уголь, удобрения и некоторые химические вещества, цены на 27 видов выросли, в то время как на 22 цены вида снизились, а цена одного вида осталась неизменной, сообщает Национальное бюро статистики КНР.

Цены на живых свиней за этот период снизились на 11,9%. Данные, публикуемые каждые 10 дней, основаны на данных почти 2000 оптовиков и дистрибьюторов в 31 провинциальном регионе Поднебесной.