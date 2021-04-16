Кемерово, , 07:11 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 16 апреля, за прошедшие сутки выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 66 случаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Кемерово — 12, Новокузнецк — восемь, Юрга — шесть, Анжеро-Судженск — четыре, Киселевск — четыре, Промышленновский МО — три, Белово — два, Ленинск-Кузнецкий — два, Междуреченск — два, Мыски — два, Осинники — два, Полысаево — два, Прокопьевск — два, Таштагольский МР — два, Топкинский МО — два, Юргинский МО — два, Яшкинский МО — два, Калтан — один, Беловский МР — один, Гурьевский МО — один, Ижморский МО — один, Тисульский МО — один, Тяжинский МО — один», — говорится в сообщении оперативного штаба региона. За это же время 58 пациентов выздоровели, один скончался.

Всего в Кузбассе выявлено 34 220 случаев заражения коронавирусом, 33 194 человека выздоровели, 642 пациента скончались.