Сеул, , 07:06 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подписал соглашение с южнокорейской компанией Huons Global, в соответствии с которым ей будут переданы технологии для производства вакцины «Спутник V» и разрешён экспорт в третьи страны. Об этом 16 апреля сообщило агентство Yonhap.

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Производство вакцины будет налажено консорциумом во главе с Huons Global до августа 2021 года. Ежемесячная максимальная производственная мощность составит 100 млн доз.

В агентстве отметили, что сроки получения российской вакцины в самой Южной Корее не определены — власти страны отказывались от «Спутника V», а производители намерены экспортировать препарат в другие страны.

Кроме того, ранее в РФПИ сообщали о достижении соглашения по производству вакцины «Спутник V» в Южной Корее с другим консорциумом, который возглавляет компания GL Rapha. Это производство стороны планировали запустить в конце апреля.

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