Абакан, , 07:04 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявили 20 носителей коронавируса, выздоровел 21 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в правительстве республики.

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За весь период пандемии в Хакасии подтверждено 22 082 случая заражения коронавирусом, выздоровел 21 381 человек (96,8% от числа выявленных носителей).

В стационарах лечатся 78 человек, в том числе 21 — в тяжёлом состоянии. 11 ковид-пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Хакасии выявили 18 носителей коронавируса, выздоровели 15 человек.

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