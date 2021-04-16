Барнаул, , 06:59 — REGNUM В ситуации с обрушением дубы ТЭЦ-2 в Барнауле следователи СУ СК РФ по Алтайскому краю усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба»). Подробности сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Основная претензия заключается в том, что в 2020 году, после обследования технического состояния железобетонной дымовой трубы № 2 и газоходов Барнаульской ТЭЦ-2, руководству предприятия было указано на ограниченную работоспособность трубы 1959 года постройки. Её эксплуатация могла быть продолжена только после ремонта.

«Несмотря на предписания, должностные лица АО «Барнаульская генерация» мер к восстановлению объекта не предприняли», — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Авария повлекла за собой ограничение подачи теплоснабжения в дома жителей Барнаула, а также социальные учреждения города.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение верхней части второй дымовой трубы ТЭЦ-2 в Барнауле произошло накануне вечером, 11 апреля. Упавшие части повредили конвейер подачи топлива. Как пояснял технический директор СГК Олег Петров, заключение на пригодность эксплуатации трубы компания получила в августе 2020 г. и рассчитывала, что данная конструкция проработает ещё порядка 17 лет.

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