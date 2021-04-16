Москва, , 06:54 — REGNUM Граждане России могут получить дополнительные выходные в мае, если работодатели проявят инициативу в этом вопросе и согласятся оплатить соответствующие дни. Об этом 16 апреля сообщили в Роструде, передаёт «Российская газета».

В ведомстве отметили, что предоставление даже одного дополнительного выходного уменьшает норму рабочего времени, поэтому может повлечь за собой уменьшение зарплаты.

«Если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — пояснили в Роструде.

Для предоставления выходных, работодателю следует выпустить приказ в произвольной форме, в котором должна быть представлена информация об оплате предоставленных работнику дней.

В Роструде напомнили также, что в мае граждане России будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая, то есть две первые недели месяца будут четырёхдневными.

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