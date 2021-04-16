Вашингтон, , 06:49 — REGNUM США отказались отправлять свои эсминцы в Черное море, поскольку опасаются дополнительной напряженности в отношениях России и Украины. Об этом 15 апреля пишет издание Politico со ссылкой на два представителя официальных властей.

По словам одного из них, военно-морские переходы отменяются часто, однако от этого прохода решили отказаться по «множеству» причин, особенно в такой «сложный период» в отношениях с РФ.

Как передавало ИА REGNUM, 14 апреля ряд турецких СМИ со ссылкой на МИД Турции сообщили о том, что госдепартамент США отозвал уведомление о прохождении двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море.

В Пентагоне отказались от комментариев по поводу отказа, поскольку, как пояснили в ведомстве, «детали подобного рода не обсуждаются по соображениям безопасности».

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