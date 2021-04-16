Вашингтон, , 06:46 — REGNUM Президент США Джо Байден неправильно произнес фамилию российского лидера Владимира Путина в ходе своей речи по отношениям Вашингтона и Москвы. Он назвал президента России «Клутиным».

"Я также ясно дал понять президенту Клутину, что Соединенные… Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе», — заявил он.

Тем не менее глава Белого дома осознал свою ошибку и поправился в середине предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта глава Белого дома США Джо Байден ошибся и назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом Соединенных Штатов. Также в начале ноябре 2020 года Байден только с третьего раза смог правильно назвать по имени свою внучку.

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