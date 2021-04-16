Барнаул, , 06:43 — REGNUM Введение правила «второй лишний» при госзакупках медикаментов создает риски для медучреждений и пациентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»).

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

Комментируя новую инициативу Минпромторга, он, в частности, отметил:

«Конечно, оптимальной ситуацией на фармацевтическом рынке было бы отсутствие таких правил, как «третий лишний» или «второй лишний». Исключение зарубежного производителя или использующего импортное сырье отечественного производителя из числа возможных поставщиков при госзакупках медикаментов закономерно создает всевозможные риски для медучреждений и пациентов. Гипотетически это, прежде всего, ситуации, связанные с дефицитом лекарств и ценообразованием.

В то же время введение подобных протекционистких мер в отношении отечественных фармкомпаний и производителей стратегических партнеров позволяет ослабить зависимость России от произвола со стороны ведущих государств мира, прежде всего США, использующих для достижения политических целей методы экономического давления».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что пациенты могут столкнуться с дефицитом льготных лекарств в случае введения правила «второй лишний» предупредили ведущие фармобъединения и общественные организации. По данным «Известий», новый порядок, предложенный Минпромторгом России, предусматривает, что на аукционах преимущество получат те фармкомпании, у которых есть производство полного цикла на территории ЕАЭС.

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