Казань, , 06:39 — REGNUM Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в овертайме заключительного матча финальной серии Восточной конференции. Встреча завершилась со счётом 4:3.

Впервые в истории КХЛ победы во всех матчах серии одержали команды, игравшие на выезде.

Основное время встречи в Казани завершилось со счетом 3:3.

В первом периоде шайбы забросили Кирилл Семенов и Оливер Каски из Авангарда, одну в ворота противника отправил Дмитрий Воронков из «Ак Барса».

Во второй 20-минутке счёт сравнялся до 2:2 благодаря шайбе Альберта Яруллина, а затем Артём Галимов вывел «Ак Барс» вперед. В третьем игровом отрезке Вилле Покка отыграл отставание и перевел матч в овертайм.

Победной шайбой вновь отметился Каски.

В итоге серия до четырёх побед завершилась со счётом 4:3 в пользу «Авангарда», который, таким образом, пробился в финал Кубка Гагарина, где сыграет с московским ЦСКА.

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