Веллингтон, , 06:39 — REGNUM Власти Новой Зеландии решили ужесточить штрафы для водителей за использование мобильных телефонов во время езды, сообщает пресс-служба новозеландского министерства транспорта.

Ранее штраф за использование телефонов во время движения составлял 80 новозеландских долларов (около $57). В минтрансе страны выяснили, что 22 человека погибли в ДТП с 2015 по 2019 годы из-за того, что отвлеклись на свои смартфоны. Еще 73 человека получили травмы различной степени тяжести.

Согласно новым правилам, новый размер штрафа составит 150 новозеландских долларов (около $107). Нововведения вступят в силу с 30 апреля.