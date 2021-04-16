Сараево, , 06:41 — REGNUM В Госдепе Соединённых Штатов Америки 15 апреля заявили, что поддерживают суверенитет и территориальную целостность Боснии и Герцеговины. Они добавили, что уважение к этим принципам закреплено Дейтонским мирным соглашением. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

Так, в Госдепе прокомментировали неофициальный план по переделу границ на Балканах, в том числе в Боснии и Герцеговине.

Представитель Госдепартамента заявил, что «Соединенные Штаты глубоко ценят долгосрочное партнерство с Боснией и Герцеговиной и по-прежнему привержены общей цели создания демократической, инклюзивной и процветающей Боснии и Герцеговины на ее пути к евроатлантической интеграции».

«Соединенные Штаты решительно поддерживают путь к членству в Европейском союзе всех претендентов на Западных Балканах. Мы считаем, что будущее Западных Балкан несомненно — в Европейском союзе. Процесс расширения способствует долгосрочному миру, стабильности и процветанию во всем регионе», — отметили в госдепартаменте США.