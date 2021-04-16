Иркутск, , 06:24 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2245 человек, причём семеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 16 апреля, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 64 354 человека (+159 за последние сутки).

Госпитализированы 1368 пациентов (-25 за последние сутки).Выздоровели 62 384 пациента (+165 за последние сутки).

Как сообщало ИА REGNUM, ещё 269 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19.

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