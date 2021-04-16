Загреб, , 06:25 — REGNUM В структурах Европейского союза нет ни одного политика, который бы выступалза распад Боснии и Герцеговины, и все, в том числе и Хорватия, хотят помочь этой стране как можно скорее интегрироваться в Союз, заявил 15 апреля на пресс-конференции в Сараево министр иностранных дел Хорватии Гордан Грлич Радман. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

Радман отметил, что на повестке дня также имелись документы, которые Хорватия ранее отправляла в совет по внешним делам Европейского союза с целью ускорения европейской интеграции Боснии и Герцеговины.

Переговоры по этому документу, по его словам, доказали уважение и признательность, которые Хорватия испытывает по отношению к Боснии и Герцеговине, потому что, таким образом, она хочет создать больше возможностей для ускорения интеграции этой страны.

Радман отметил, что позиция Хорватии относительно Боснии и Герцеговины — ясна, и что он полностью уважает эту страну как государство двух энтитетов и трех конституционных равноправных народов.