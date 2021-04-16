Оренбург, 16 апреля, 2021, 06:19 — ИА Регнум. В поселке Краснооктябрьский Оренбургского района Оренбургской области отмечен массовой мор рыбы в озере. Тревожный сигнал поступил от населения.

Телеграм-канал «Типичный Оренбург» Массовая гибель рыбы в озере

В соцсети появись фотографии печального зрелища. Берег озера Октябрьское усыпан мертвой рыбой.

«Такое зрелище можно увидеть в п. Краснооктябрьском Октябрьского района на озере Октябрьское. И никому нет дела…» — оставлен комментарий под фото в паблике «Типичный Оренбург».

Вскоре после публикации информации о факте мора о проведении проверки заявили полиция и прокуратура. Между тем пользователи интернета спорят о причинах массовой гибели, предполагая, что рыба задохнулась из-за дефицита воздуха. Подписчики указывали на необходимость делать лункив начале весны. По версии ряда комментаторов, в озеро могли «что-то слить».

Как сообщает телеграм-канал «Пул56», на место ЧП выезжали представители регионального отделения Средневолжского ТУ Росрыболовства и Камско-Волжского филиала ФГБУ «Главрыбвод» и специалисты Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Взяты пробы воды для определения химического состава. Версия о загрязнении водоема сточными водами не подтвердилась. Фактов сброса стоков в озеро в окрестностях не обнаружено.

Предполагаемой причиной гибели карася называют зимний замор, который мог произойти из-за низкого содержания кислорода в воде, обмеления, заиления и зарастания озера водной растительностью.