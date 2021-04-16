Челябинск, , 06:15 — REGNUM Заксобрание Челябинской области приняло законопроект о комплексном развитии территорий. Его внёс на рассмотрение депутатов глава региона Алексей Текслер.

Как пишет Накануне.Ru, проект приняли сразу в трёх чтениях. Глава комитета по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков отмечает, что тем самым депутаты дали начало комплексному развитию в Челябинской области. А спикер Заксобрания Владимир Мякуш надеется на то, что этот закон позволит нарастить темпы жилищного строительства и переселения граждан из ветхо-аварийного жилья.

Отметим, ранее аналогичный закон был принят в Свердловской области. А перед этим, в конце 2020 года, начал действовать соответствующий федеральный закон.