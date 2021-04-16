Сараево, , 06:21 — REGNUM Распад Боснии и Герцеговины — невозможен ни мирным, ни военным путём, как это не возможно, даже если она функционирует как унитарное государство, заявил в интервью хорватскому телеканалу Dnevnik 15 апреля председатель главного совета хорватского народного парламента Боснии и Герцеговины Божо Любич. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Dnevni avaz.

Любич, таким образом, является первым хорватским политиком в Боснии и Герцеговине, который комментировал утверждения, что в части международного сообщества есть понимание стремлений политического руководства боснийских сербов к «мирному разграничению», то есть распаду, в результате чего должно быть образовано три независимых государства. Такая политика пропагандируется нынешним председателем президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком, который объявил, что будет настойчиво выступать за «мирное разграничение».

Тезисы о поддержке Додиком стремлений части международного сообщества появились после того, как местные СМИ в Боснии и Герцеговине сообщили, что эта идея стала темой неофициальных переговоров в Сараево между членами президиума Боснии и Герцеговины и президентом Словении Борута Пахора.

После этого в средствах массовой информации в Боснии и Герцеговине появились утверждения о том, что за мирное разграничение выступил премьер-министр Словении Янез Янша, который направил этот план в Европейский совет.