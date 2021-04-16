Вашингтон, , 06:04 — REGNUM Ответственность за стабильность в мире несут США и Россия как две большие державы, заявил американский президент Джо Байден 15 апреля в ходе своей речи, посвященной отношениям с РФ.

Кроме того, глава Белого дома отметил, что он и российский лидер Владимир Путин несут серьезную ответственность за выстраивание отношений между ними.

Байден считает, что власти США обязаны сотрудничать с Россией в интересах своего государства. По словам президента, он планирует проводить курс на «деэскалацию» в отношениях Москвы и Вашингтона.

Глава Белого дома дал обещание, что будет вести себя с Россией очень ответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее минфин США внес в свой санкционный список 25 российских компаний в качестве ответа на вмешательство в выборы и кибератаки, к которым якобы причастна Россия, а также из-за ситуации в Крыму.

15 апреля агентство Bloomberg сообщило, что американские власти готовят новые санкции против Москвы, которые коснутся российского суверенного долга РФ.

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