Новосибирск, , 06:02 — REGNUM Прокуратура города Обь начала проверку после пропажи ребёнка возле реки Власиха. Ход уголовно-процессуальной проверки взят на контроль, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, что накануне вечером, 15 апреля, в городе Обь пропал шестилетний мальчик. Его велосипед был найдет у реки. Поиски самого ребёнка продолжаются.

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«Прокурор города Оби Игорь Власов организовал проверку в связи с происшествием, в котором, возможно, пострадал ребенок, — уточнило региональное ведомство. — Прокуратура проверит исполнение законодательства о защите и охране прав ребёнка, соблюдение мер безопасности при эксплуатации сооружения, оценит действия ответственных за его содержание должностных лиц».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свою проверку начало и региональное управление СКР.