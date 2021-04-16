Токио, , 05:58 — REGNUM Четыре человека погибли на подземной парковке японского Токио из-за сбоя системы пожаротушения, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что работники обслуживали подземную парковку в одном из многоэтажных домов в Токио. Однако во время работы произошло ложное срабатывание системы пожаротушения — закрылись все двери, а система начала подавать углекислый газ. В результате происшествия четверо рабочих умерли от удушья, еще одного госпитализировали в критическом состоянии.

При этом спасатели отмечают, что действовавшая система пожаротушения заранее предупреждает о срабатывании, чтобы у людей оставалось время покинуть помещение. Тем не менее из гаража удалось выбраться только одному человеку.