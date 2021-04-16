Любляна, , 07:32 — REGNUM Благодаря улучшающейся эпидемиологической обстановки после 11-дневного карантина, который закончился 11 апреля, правительство Словении разрешило в 8 из 12 округов открыть террасы в ресторанах. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Решение будет применяться с 19 апреля и будет действовать как минимум до 25 апреля. Рестораторы смогут подавать блюда и напитки с 7 до 19 часов, соблюдая гигиенические и противоэпидемические условия, а также 1, 5-метровую социальную дистанцию между гостями и трехметровую удаленность между столами на открытых площадках своих кафе.

Словенские рестораторы, которые были закрыты практически с начала осени 2020 года, не удовлетворены этим и утверждают, что правительство должно полностью разрешить работу объектов общественного питания, сектора, который понес наибольший ущерб в ходе эпидемии.

Повторное открытие открытых площадок и террас для рестораторов придаёт дополнительного оптимизма, заявил по случаю этого решения госсекретарь правительства в министерстве экономики Саймон Зайц, предупреждая рестораторов о том, что от них зависит, как долго будет продолжаться упомянутое смягчение мер, и призвал их строго придерживаться предписанных условий труда.