Новосибирск, , 05:50 — REGNUM В Новосибирскую область поступили две новые партии вакцины от коронавируса «Спутник V"общим объёмом 20 700 доз. В общей сложности регион получил уже 202 292 дозы вакцины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация против коронавируса Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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По официальным данным, первым компонентом уже вакцинировались 152 178 человек, две дозы вакцины поставили 92 102 человека.

На территории региона в настоящее время развернуто 76 пунктов вакцинопрофилактики — во всех взрослых поликлиниках Новосибирска, во всех районах и городских округах области. В начале апреля прививочный пункт заработал в торговом центре «Сан-Сити». Также вакцинацию проводят 39 мобильных бригад.