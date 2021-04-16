Сеул, , 05:48 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 673 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 652 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что уже второй день подряд в Южной Корее выявляют почти 700 инфицированных ежесуточно. Эксперты не исключают, что страна столкнулась с четвертой волной распространения COVID-19.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 112 789. Также за минувшие сутки в стране скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1790 человек.