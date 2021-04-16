Кемерово, , 05:45 — REGNUM В Кемеровской области зарегистрировано 18 организаций, экспортирующих агропромышленную продукцию. Кемеровские товары закупают более чем 40 стран, в том числе Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Азербайджан, Китай и Монголия. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

«В прошлом году рапсом у нас было занято 70 тысяч гектаров сельхозземель. В этом году планируем увеличить площадь почти на 10 тысяч гектаров. Стимулом для развития этого направления в сельском хозяйстве региона стала субсидия на производство масличных культур, которая выдается в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В этом году на эти цели из федерального и областного бюджетов планируем выделить до 60 миллионов рублей», — прокомментировал губернатор Сергей Цивилёв.

По официальным данным, с начала 2021 года Кузбасс экспортировал рапса в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Если за январь-март 2020 года на экспорт была отправлена 1 тыс. тонн рапса, то за три месяца 2021 года — уже 4,6 тыс. тонн.