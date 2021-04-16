Сараево, , 07:17 — REGNUM Милорад Додик, председатель президиума Боснии и Герцеговины, повторил 15 апреля на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде, свою идею о «мирном разграничении» в Боснии и Герцеговине. Вучич, в свою очередь, указал, что он не знает о предполагаемом неофициальном плане словенского премьер-министра Янеза Янши о разграничении территории Боснии и Герцеговины. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1.

Додик по случаю передачи вакцин, которые Сербия жертвует Республике Сербской отметил, что идея «мирного разграничения» Боснии и Герцеговины — «не нова».

«И те, кому это нравится или не нравится, в основном согласны с тем фактом, что такая Босния и Герцеговина, какая она сейчас, она не может существовать. Если она не может функционировать, тогда было бы хорошо обсудить мирное разграничение», — отметил Додик, заявив, что от Вучича он ожидает «принятия одной такой концепции», хотя он понимает его точку зрения относительно отношений в регионе.