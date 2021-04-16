Вашингтон, , 06:22 — REGNUM Вопрос о безопасности вакцины от коронавируса компании Janssen, являющейся подразделением американского концерна Johnson & Johnson, будет рассматриваться экспертами Центра по контролю и распространению заболеваний (CDC) 23 апреля. Об этом со ссылкой на источники 15 апреля сообщает телеканал CNN.

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По его данным, безопасность вакцины J&J эксперты будут рассматривать в контексте информации о нескольких случаях образования тромбов у пациентов через 6−13 дней после её применения. Один такой случай привёл к смерти женщины.

Напомним, что на предыдущем заседании, которое прошло 14 апреля, эксперты CDC не смогли принять решение о дальнейшем использовании вакцины в связи с недостаточностью медицинских данных. К настоящему времени прививку от COVID-19 препаратом J&J на территории США сделали порядка 6,8 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) заявили, что вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson следует приостановить «из соображений предосторожности».

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