Вашингтон, , 05:27 — REGNUM Стрельбу возле терминал международного аэропорта Сан-Антонио в американском штате Техас устроил мужчина, который после этого был ликвидирован полицейскими. Об этом 15 апреля передал телеканал KSAT.

Перед тем, как открыть огонь он, находясь за рулем автомобиля, врезался в здание терминала. Раненого стрелка доставили в больницу, где констатировали его смерть. В ходе инцидента также пострадали два человека.

В полиции отметили, что ранее много раз сталкивались со стрелявшим, поскольку он имел проблемы с психикой и вел себя неадекватно.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в штате Мэриленд полицейские застрелили подростка 16 лет, который направил на них пистолет. Позже выяснилось, что оружие не является огнестрельным, а используется при игре в страйкбол.

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