Тегеран, , 08:06 — REGNUM 15 апреля отдельных письмах шести арабским странам генеральный секретарь Совета сотрудничества стран Персидского залива (PGCC) Найеф Фалах Мубарак Аль-Хаджраф призвал их вмешаться в продолжающиеся иранские ядерные переговоры в Вене. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Аль-Хаджраф также написал министрам иностранных дел США, России, Китая, Франции, Великобритании и Германии, утверждая, что организация играет ключевую роль в укреплении безопасности и стабильности в регионе.

Как сообщается, он заявил, что нынешние переговоры в Вене должны быть сосредоточены не только на иранской ядерной программе. По его словам, венские переговоры должны включать в себя деятельность Ирана в регионе, а также его вооружение, включая баллистические ракеты и беспилотники.

В письме отмечается, что 60-процентное обогащение урана Ираном очень опасно для безопасности региона и мира, и международное сообщество должно действовать ответственно перед лицом такого развития событий.