Тегеран, , 08:12 — REGNUM Сборная Ирана по греко-римской борьбе отправилась на чемпионат Азии в Казахстане, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, а также заняв первое место. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 апреля.

34-й чемпионат Азии в Алматы завершился в столице Казахстана, где иранские спортсмены завоевали 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали и набрали 194 очка, что делает их победителями последних азиатских соревнований.

По итогам игр иранские спортсмены Пежман Паштам, Насер Ализаде, Махди Бали и Али-Акбар Юсефи завоевали золотые медали в весовых категориях 77, 87, 97 и 130 килограммов соответственно. Махди Мохсен-Нежад (60 кг) и Мейсам Делхани (63 кг) заполучили серебряные медали, а Пуйя Дадмарз, Хоссейн Ассади и Амин Кавиани-Нежад — бронзовые медали.

В общем зачете команд Иран также уверенно занял первое место со 194 набранными очками, в то время как принимающие команды Казахстана и Киргизии соответственно со 156 и 153 очками заняли 2-е и 3-е места.