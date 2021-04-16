Тайюань , Китай, , 05:18 — REGNUM Столица провинции Шэньси на северо-западе Китая обработала 1000-ю за год поездку грузового поезда направления Китай-Европа, сообщает агентство Синьхуа.

Поезд X9041 с 50 вагонами, груженными велосипедами, игрушками, посудомоечными машинами и другими товарами, отправился со станции Международного порта Сиань в Казахстан, сообщает China Railway Xi'an Group Co. Ltd.

С начала этого года компания уделяет приоритетное внимание обслуживанию грузовых поездов Китай-Европа, чтобы минимизировать влияние пандемии COVID-19 на международные промышленные цепочки и цепочки поставок.

По состоянию на 12 апреля город обслужил 41 286 грузовых вагонов поездов Китайско-европейского грузового железнодорожного сообщения, что на 26,76% больше, чем в прошлом году за тот же период.