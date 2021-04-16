Тегеран, , 08:15 — REGNUM 15 апреля Центральный банк Ирана объявил, что Международный валютный фонд скорректировал данные по валютным резервам страны, причём данный показатель составляет 115 миллиардов долларов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

По данным управления по связям с общественностью Центрального банка Ирана, после того как ЦБ объявил, что оценка МВФ была неправильной, международная организация направила официальное электронное письмо и выразила сожаление по поводу ошибки, объяснив это тем, что предыдущая цифра была основана на используемых резервах страны.

Сообщается, что ошибки остальных оценок все еще остаются в силе, и центробанк также попытается их исправить.

13 апреля глава Центрального банка Ирана (CBI) Абдол Насер Хеммати заявил, что данные МВФ о валютных резервах Ирана неверны. «Недавний отчет МВФ о валютных резервах Центрального банка Ирана является большой ошибкой, вытекающей из недостоверной информации», — написал Хеммати в социальных сетях.