Тегеран, , 08:18 — REGNUM 15 апреля посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что страна закупила у России 60 миллионов доз вакцины Sputnik V против коронавирусной инфекции (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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«Этих вакцин достаточно для вакцинации 30 миллионов человек», — сказал Джалали, отметив, что данный контракт был доработан и подписан сторонами в ходе переговоров между посольством Ирана в Москве и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке министерства здравоохранения Исламской Республики.

Он сообщил, что закупленные вакцины будут отправлены в Иран с мая по ноябрь. Что касается действующего соглашения о закупке двух миллионов доз российской вакцины, то он сообщил, что к настоящему времени в страну отправлено 520 тысяч доз, и российская сторона согласилась отправить остатки в кратчайшие сроки.

Посол Ирана в Москве также отметил, что две иранские компании подписали соглашения с Россией о совместном производстве вакцины от COVID-19.