Новокузнецк, Кемеровская область, 16 апреля, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Новокузнецке, по данным МЧС РФ, с начала 2021 года зафиксировано уже 187 пожаров, погибло десять человек, из них один ребенок. Больше всего возгораний произошло в зданиях жилого сектора (119) и на транспортных средствах (19).

42.mchs.gov.ru Пожарные Кузбасса

С наступлением весны уже произошло 23 возгорания мусора и травы.

Напомним, что с 12 апреля по 1 июня во всей Кемеровской области установлен особый противопожарный режим.

Отметим, что управление дорожно коммунального хозяйства и благоустройства заключило муниципальный контракт с новокузнецким лесхозом на текущее обслуживание городских лесов, предусматривающий прочистку и обновление 75 км противопожарных и минерализованных полос, мониторинг пожарной опасности в городских лесах, наземно-маршрутное патрулирование и установку противопожарных аншлагов. Вскоре специалисты лесхоза начнут опашку территорий районов.