Тегеран, , 08:40 — REGNUM 15 апреля генеральный консул Ирана в северо-западном пакистанском городе Пешавар заявил, что Тегеран и Исламабад заинтересованы в активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества и прилагают усилия для открытия приграничных рынков с подписанием преференциальных и свободных торговых соглашений между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая перед бизнесменами в Сархадской торгово-промышленной палате (ТПП) в Пешаваре, Хамид Реза Гоми заявил, что Иран хочет активизировать двусторонние торговые отношения с Пакистаном для укрепления региональной экономики.

Иранский дипломат отметил, что, несмотря на пандемию COVID-19, иранское консульство оказало содействие пакистанским бизнесменам и выдало им визы в течение короткого промежутка времени.

Гоми высоко оценил усилия посла Пакистана в Иране, заявив, что он играет жизненно важную роль в увеличении объема торговли между двумя странами. Иранский дипломат подчеркнул, что посол Ирана в Исламабаде вскоре посетит Пешавар, чтобы провести встречу с бизнесменами и узнать их проблемы.

Посол попросил бизнесменов из Пешавара впредь укреплять торговые отношения с Торгово-промышленной палатой Мешхеда, чтобы воспользоваться опытом друг друга и активизировать торговую деятельность между странами.