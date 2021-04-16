Тегеран, , 08:45 — REGNUM 15 апреля в Вене состоялось заседание совместной комиссии по СВПД между Ираном и группой 4+1, по итогам которого стороны договорились продолжить обсуждение на экспертном уровне. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран и остальные участники иранской ядерной сделки (СВПД) провели встречу в рамках совместной комиссии. По сообщениям СМИ, встреча продолжалась полтора часа.

В ходе заседания иранский представитель, являющийся заместителем министра иностранных дел, Аббас Арагчи раскритиковал слабую реакцию европейской стороны на недавнюю диверсию на иранском ядерном объекте в Натанзе.

Он охарактеризовал нападение на объект как пример ядерного терроризма и вопиющее нарушение международных норм, подчеркнув, что европейская сторона должна была единогласно и решительно осудить это нападение.

Арагчи отметил, что переговорная команда Ирана не добивается затяжных переговоров и пустой траты времени, а, наоборот, подчеркивает, что переговоры должны проходить в конкретных рамках и в приемлемые сроки.

Что касается недавнего шага Ирана по началу 60-процентного обогащения, то глава иранской делегации заявил, что эта мера была принята в рамках иранского законодательства и в соответствии со статьями 26 и 36 СВПД для удовлетворения внутренних потребностей страны.